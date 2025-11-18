В дохід держави стягують контрольний пакет акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління»

У понеділок, 17 листопада, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та конфіскував майно російського бізнесмена Сєргєя Кабаргіна.

Відомо, що в дохід держави стягують контрольний пакет акцій, майже 53%, АТ «Кіровоградське рудоуправління», що належить Кабаргіну через афілійовані структури. Це підприємство займається видобутком каоліну, який потрібен для виробництва кераміки, фарфору, цементу, косметики та матеріалів для нафтогазової промисловості.

Корпоративні права підприємства наразі перебувають під арештом. З травня 2023 року Національне агентство з питань виявлення, розшуку й управління корупційними активами шукає для акціонерного товариства управителя.

Зазначимо, що у червні 2023 року СБУ повідомила про підозру Кабаргіну. За даними правоохоронців, він організував схему вивозу з України стратегічної сировини для «Росатома». Кабаргін реалізував оборудку, яка дозволила йому перерахувати до російського бюджету мільярди рублів, для цього використовувалось АТ «Кіровоградське рудоуправління».

Нагадаємо, у жовтні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів екснардепа Володимира Олійника.