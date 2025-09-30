Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ у 2011–2014 роках

Міністерство юстиції у вівторок, 30 вересня, повідомило, що подало позов до суду проти Віталія Захарченка, ексголови МВС часів Віктора Януковича. Відомство просить стягнути у дохід держави його майно.

«29 вересня 2025 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції щодо до ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка», – зазначають у повідомленні.

Йдеться про шість об'єктів нерухомості, зокрема, дві квартири в Києві, корпоративні права та гроші на банківських рахунках.

Відомство наголошує, що Захарченко після початку повномасштабного вторгнення Росії публічно підтримує та виправдовує російську агресію.

Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ у 2011–2014 роках. У липні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Захарченку за те, що він у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до державної зради.

Окрім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масової загибелі людей на Євромайдані в Києві 18-20 лютого 2014 року.

У лютому 2014 року він втік до Росії. Там почав сприяти введенню російських військ для окупації України. За це Захарченко отримав російське громадянство та активно допомагав у проведенні підривної діяльності проти України. З лютого 2023 року його позбавлено українського громадянства.