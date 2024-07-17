Захарченко виправдовує вторгнення в Україну та прославляє представників збройних формувань окупантів

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, який у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до державної зради. Про це повідомила пресслужба ДБР у середу, 17 липня.

Одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, Захарченко телефонував українським посадовцям з пропозицією підписати договір з Росією про «дружбу і захист», що означало добровільну здачу ворогу територій та отримання натомість «високих посад».

«При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України», – ідеться у повідомленні. Правоохоронці зауважили, що Віталій Захарченко у своїх виступах виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України та прославляє представників збройних формувань.

Ексміністра підозрюють у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 ККУ). За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, колишнього міністра Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн через спеціально створений для цього «Смартбанк». Окрім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масової загибелі людей на Євромайдані в Києві 18-20 лютого 2014 року.

У лютому 2014 року, після вчинення вказаних злочинів та усвідомивши перемогу Революції Гідності, підозрюваний втік до Росії. Там він почав сприяти введенню російських військ для окупації України. За це підозрюваний отримав російське громадянство та активно допомагав у проведенні підривної діяльності проти України. З лютого 2023 року Захарченка позбавлено українського громадянства.