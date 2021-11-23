Під санкціями Європейського Союзу залишаються семеро із 22-ох українських екс-посадовців, щодо яких були запроваджені обмеження у 2014 році. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у вівторок, 23 листопада.

«У 2014 році Європейським Союзом було застосовано санкції стосовно 22 осіб. Мусимо визнати, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними, і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне. Після щорічних переглядів залишаються чинними санкції щодо 7 осіб», – написала вона у Facebook.

Венедіктова зазначила, що для збереження санкцій потрібні вироки судів у справах стосовно екс-посадовців. Українські правоохоронні органи розслідують щодо них 20 кримінальних проваджень: 8 з них – у ДБР, 7 – у НАБУ, 3 – у Нацполіції і 2 – у СБУ.

Генпрокурорка розповіла, що багато проваджень зупинені через розшук підозрюваних, в інших триває збір доказів, є справи на фінальній стадії слідства, а також на стадії ознайомлення сторін із матеріалами розслідування, від швидкості якого залежить час передачі їх до суду.

Крім того, за її словами, лише цього року Офіс генпрокурора чотири рази направляв до Європейської служби зовнішньої діяльності інформацію щодо стану досудового розслідування у справах підсанкційних експосадовців.

Зазначимо, що під санкціями ЄС наразі залишаються колишній президент Віктор Янукович, його син Олександр Янукович, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка і його син Артем Пшонка, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко і його колишній заступник Віктор Ратушняк, а також бізнесмен Сергій Курченко. Усі вони перебувають на території держави агресора – Росії.