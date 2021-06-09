Віктор та Олександр Януковичі знову виграли у Суді ЄС справу щодо санкцій

Суд ЄС загальної юрисдикції вперше анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти президента-втікача Віктора Януковича. Про це з посилання на Суду пише Deutsche Welle.

Як повідомляється, суд вирішив анулювати рішення Ради ЄС від 2019 року про продовження на рік санкцій, щодо Віктора Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення стосується санкцій, що стосувалися замороження активів, які вже втратили чинність.

«Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист були дотримані в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження», – пояснили своє рішення в Суді ЄС.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли проти особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж буде продовжено ці заходи в черговий раз. Тобто Рада ЄС мала підтвердити законність свого рішення про продовження терміну дії санкцій.

«За цих обставин Суд заявляє, що неможливо встановити, що до схвалення оскаржуваних актів Рада переконалася, що українські судові органи дотримали права на захист і права на ефективний судовий захист цих осіб в контексті цієї кримінальної справи», – йдеться у повідомленні суду.

Зауважимо, що останнім часом Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників, яких зараховують до «режиму Януковича». Здебільшого це відбувається через недостатню кількість доказів проти них від українського слідства. Водночас до сьогоднішнього дня санкції проти самого Віктора Януковича не анулювалсь до цього жодного разу.

Санкції проти діячів режиму Януковича діють один рік. Щороку в березні Рада ЄС подовжує їхню дію до наступного березня. Кожне таке рішення є окремим юридичним документом, тому позов було подано проти попередніх санкцій. Чинні ж санкції діють до 6 березня 2022 року та не були предметом цього судового процесу.

Чинні санкції ЄС полягають у замороженні всіх активів і економічних ресурсів Віктора та Олександра Януковичів на території Євросоюзу. Також громадянам, компаніям і організаціям у ЄС заборонено надавати Януковичам кошти чи інші економічні ресурси. Підставою цих обмежень Рада ЄС називає привласнення державних коштів і порушення прав людини в Україні.

Санкції ЄС щодо Януковича та його оточення уперше було запроваджено у 2014 році. З того часу список неодноразово скорочували. Зараз у ньому перебувають загалом вісім високопосадовців або бізнесменів часів правління Януковича включно з самим екс-президентом.