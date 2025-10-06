Володимир Олійник – колишній народний депутат України VII скликання від «Партії регіонів»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу Мін’юсту про стягнення в дохід держави активів екснардепа Володимира Олійника. Про це у понеділок, 6 жовтня, повідомило Міністерство юстиції.

Відомо, що Мін’юст подав скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду від 4 вересня 2025 року. Тоді суд першої інстанції частково задовольнив позовну заяву відомства до Олійника про застосування санкцій. Зокрема, суддя відмовив у частині стягнення в дохід держави частки корпоративних прав в компанії «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ», яка належить дружині колишнього нардепа Людмилі Олійник.

Однак рішенням апеляційної палати ВАКС у дохід держави таки стягнуть частку корпоративних прав компанії. Крім цього, арештують 6 об’єктів нерухомого майна в Черкасах, об’єкт нерухомості в Київські області і прогулянкове судно.

Відзначимо, Володимир Олійник – колишній народний депутат України VII скликання від «Партії регіонів». Він виїхав до Росії, де активно бере участь в російських пропагандистських програмах та публічно поширює наративи російської пропаганди з метою формування спотвореної позиції на події, які відбуваються в Україні.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Володимиру Олійнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними СБУ, він разом зі зрадником Олегом Царьовим та «міністеркою закордонних справ “ДНР”» Наталією Ніконоровою перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму.

5 вересня ВАКС наклав санкції на екснардепа.