Колаборанти допомагали встановленню окупаційного режиму

Служба безпеки України зібрали докази співпраці з російським агресором двох колишніх народних депутатів України від «Партії регіонів» Олега Царьова та Володимира Олійника, а також так звану «міністерку закордонних справ «ДНР» Наталію Ніконорову. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 15 вересня.

Як розповіли у відомстві, відомі своїми українофобськими та сепаратистськими поглядами, вказані особи від початку російської агресії у 2014 році переховувалися від українського правосуддя.

«Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року зрадники незаконно поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму», – йдеться у повідомленні.

(фото СБУ)

Працівники СБУ задокументували, що в тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для росЗМІ, в яких називали українську владу «нацистами» та наводили маніпулятивні «факти», виправдовуючи російське вторгнення. Крім того, колаборанти пропагували ідеї «руського міра» та розповідали про російських солдатів, як «визволителів від нацизму».

«Встановлено, що ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців ЗС РФ вторглися у церкву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань», – розповіли в СБУ.

Також підозрювані неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада та незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави (ч. 2 ст. 111 та ч.1 ст. 332-2).

Нагадаємо, що раніше агентство Reuters з посиланням на три джерела, які були обізнані з планами кремлівської верхівки повідомляло, що після захоплення росіянами Києва головою нового «уряду» мав би стати колишній народний депутат-зрадник від «Партії Регіонів» Олег Царьов.