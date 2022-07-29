В Україні Царьова засудили до 12 років ув'язнення

Згідно з попередніми планами Кремля, після захоплення Києва головою нового «уряду» мав би стати колишній народний депутат-зрадник від «Партії Регіонів» Олег Царьов. Про це пише агентство Reuters з посиланням на три джерела, які були обізнані з планами кремлівської верхівки, інформує «Главком».

За інформацією джерел, в Кремлі після окупації України планували встановити свій маріонетковий тимчасовий уряд. Його повинен був очолити екс-депутат-зрадник Олег Царьов, який на початку війни навіть приїхав до Київської області.

«Ввечері 24 лютого, на початку вторгнення, Царьов повідомив своїм понад 200 тисячам підписників у Telegram, що він перетнув контрольовану Києвом територію: «Я в Україні. Київ буде звільнений від фашистів».

Але Зеленський не капітулював. Будь-які очікування в Москві, що він втече з Києва або домовиться про угоду, яка вигідна Росії, незабаром розвіялися.

«У наступні тижні українські війська зупинили наступ російських військ на Київ», – повідомляє видання.

Зазначимо, що раніше Царьов пропонував розділити Україну і заявляв, що у 2014 році Росія захопила «занадто мало» українських територій. Царьов, який прибув до України з російськими військами, навіть звертався до Юрія та Олександра Вілкулів, які зараз очолюють Кривий Ріг, і пропонував їм «піти на співпрацю з російською армією».

Проти нього було порушено кримінальну справу, вирок по якій було заочно винесено на початку травня. Його визнали винним у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України і засудили до 12 років ув’язнення. Наразі він, найбільш імовірно, переховується в окупованому Криму.

Як інформував ZAXID.NET, на початку повномасштабного вторгнення Росії у ЗМІ з’являлася інформація, що президента-втікача Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити «президентом України».

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що екс-голова Конституційного суду України Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні в «легітимне поле» колишнього президента України Віктора Януковича.