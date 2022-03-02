Кремль готує спецоперацію проголошення Януковича «президентом України»

Влада РФ привезла президента-втікача Віктора Януковича до Мінська та готує його до спецоперації для проголошення «президентом України», повідомляє українська розвідка.

За даними української розвідки, за одним зі сценаріїв, Віктора Януковича спробують оголосити «президентом України» в Мінську, передає «Українська правда».

Отримана українськими розвідниками інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що бажання Кремля зробити президента-втікача Віктора Януковича «президентом України» говорить про тотальне незнання Росією реальних настроїв в Україні.

«Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. З цього ж ряду – впевненість російських еліт у тому, що у нас вулицями маршують стотисячні армії націоналістів. Коротше, взагалі нічого не розуміють в Україні. Другий аспект цієї дивної історії полягає в тому, що Янукович – це ж абсолютний «політичний труп». Настільки давній аутсайдер із токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безперечно, спровокує ще більший опір», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у січні 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Януковича винним за статтею «державна зрада» та заочно засудив його до 13 років в'язниці. За вироком суду, Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

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