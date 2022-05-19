Росіяни обіцяли брату Олега Царьова посаду голови Дніпропетровської ОДА

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова, який намагався організувати диверсії у східних регіонах. Про це СБУ повідомила у четвер, 19 травня.

За даними слідства, брат колишнього нардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з 2014 року й підтримував звʼязок із братом-утікачем, який переховується у Росії. Після російського вторгнення він намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

«Він був упевнений у швидкій перемозі РФ: чекав на окупацію регіону та обіцяну йому посаду голови облдержадміністрації. Коли прихід росіян провалився, він отримав завдання дестабілізувати ситуацію у регіоні через серію вибухів на об’єктах інфраструктури», – йдеться в повідомленні СБУ.

СБУ контролювала проросійського диверсанта ще на початку війни. Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Затриманому оголосили про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ не називає імені затриманого, однак відомо, що у Олега Царьова є два брати – Іван та Михайло. За даними джерел видання Lb.ua​, СБУ затримала Михайла Царьова.

Зазначимо, що самого Олега Царьова в Україні заочно засудили до 12 років тюрми за перехід на бік ворога у 2014 році.