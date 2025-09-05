У 2022 році Олійнику повідомили про підозру в державній зраді

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов міністерства юстиції про запровадження санкцій проти колишнього народного депутата VII скликання від партії «Партія регіонів» Володимира Олійника. Про це повідомили у п’ятницю, 5 вересня, у пресслужбі Мін’юсту.

Міністерство юстиції вимагало стягнення у дохід держави активи Олійника, які залишилися на території України після його втечі до Росії. Розглянувши заяву, ВАКС постановив стягнути такі активи у держдохід:

половину та чверть об'єктів нерухомого майна, розташованих у місті Черкаси;

половину об'єкта нерухомого майна, розташованого на Київщині;

половину самохідного моторного прогулянкового судна.

Водночас ВАКС відхилив вимогу стягнути доходи частки корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. Технології», яка належить дружині Володимира Олійника Людмилі.

«Володимир Олійник після подій Революції Гідності виїхав до російської федерації, де подав позов до Дорогомиловського районного суду міста Москви щодо визнання подій в Україні 2014 року державним переворотом і в грудні 2016 отримав відповідне рішення. Крім того, він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого “Комітету спасіння України” та активно бере участь в російських пропагандистських програмах», – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

За даними міністерства, наразі Олійник продовжує публічно підтримувати та поширювати російські наративи та пропаганду щодо війни в Україні.

Зазначається, що судове рішення ВАКС ще не набрало чинності та може бути оскаржене учасниками справи протягом п’яти днів.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Володимиру Олійнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними СБУ, він разом зі зрадником Олегом Царьовим та так званою «міністеркою закордонних справ “ДНР”» Наталією Ніконоровою перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану ЗС РФ територію Київщини для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму. Також підозрювані неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію.