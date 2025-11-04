«Ведмежа діброва» розташована у Мукачівському районі

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління «АВГМ-ГРУП» комплекс «Ведмежа діброва» на Закарпатті. За користування маєтком, що належав Віктору Медведчуку, київська компанія щомісячно сплачуватиме щонайменше 258 тис. грн.

Йдеться про спортивно-житлово-оздоровчий комплекс, розташований на території Жденіївської громади у Мукачівському районі. Маєток, площею 150 га, складається з п'яти земельних ділянок, основного будинку площею 2,4 тис. м2, гостьового будинку, вертолітного майданчика, колиби, погребу, каплички та ферми з тваринами, на якій виробляли молочні продукти, зокрема, сири та морозиво.

«Після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ «АВГМ-ГРУП» укладено договір строком на 5 років. Незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу – 258 825 гривень. У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління», – повідомили в АРМА 4 листопада.

Нагадаємо, після затримання за державну зраду Віктора Медведчука у квітні 2022 року Личаківський районний суд арештував усе його майно. Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Комплекс «Ведмежа діброва» передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду міста Києва. Вартість комплексу становить понад 493 млн грн.

За інформацією аналітичного порталу YouControl, ТОВ «АВГМ-ГРУП» зареєстроване у 2019 році. Компанія, що займається будівництвом та оптовою торгівлею відходами і брухтом, належить київському бізнесмену Михайлу Острикову.