Обслуговування Royal Romance оцінюється мільйонами євро

Колишній народний депутат, держзрадник Віктор Медведчук або пов’язані з ним особи досі сплачують за технічне обслуговування яхти Royal Romance, яку з 2022 року і донині не може продати Україна. Про це йдеться в розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

Як відомо, у березні 2022 року 92-метрову яхту Royal Romance заарештували згідно з санкціями Євросоюзу проти родини Медведчука. У січні 2024 року хорватський суд схвалив передачу Україні арештованої яхти Royal Romance, яка перебуває у водах Хорватії.

Уже 16 лютого того ж року Кабінет міністрів погодив продаж Royal Romance. У березні 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про продаж яхти Медведчука. Royal Romance оцінюється мінімум у 130 млн євро.

Уже в червні 2025 року АРМА повідомило про заплановане переміщення арештованої яхти Royal Romance для проходження обов’язкового технічного обслуговування.

«Найближчим часом судно буде переведено до порту м. Трогір (Хорватія) під охороною катера поліції та катера приватної охоронної компанії. Після завершення технічного огляду яхту буде повернуто на місце дислокації – військово-морську базу у місті Спліт», – ішлося в повідомленні.

Михайло Ткач припускає, що люксову яхту, яку націоналізувала Україна, понад три роки потрібно було обслуговувати. Водночас обслуговування судна такого класу може коштувати мільйони євро на рік.

Журналіст звернувся до АРМА з питанням: хто платить за обслуговування яхти Royal Romance?

У відповідь на запит українського посольства у Хорватії, яке редакції УП надіслала АРМА, Міністерство закордонних та європейських справ республіки Хорватія повідомило:

«Республіка Хорватія не сплачує відповідні портові збори та не несе витрати, оскільки відповідний режим санкцій передбачає відхилення, згідно з яким власнику замороженого майна дозволяється сплачувати збори за обслуговування та інші пов’язані збори».

З отриманої відповіді випливає, що Україна і Хорватія, ймовірно, не сплачують за обслуговування яхти.

«А якщо не платить Україна за начебто націоналізовану Україною яхту кума Путіна, не платить Хорватія, де всі ці роки й перебуває яхта, то це означає що кум Путіна може продовжувати сплачувати за обслуговування своєї яхти й зараз», – припускає Михайло Ткач.

Є ймовірність, що яхта знову може повернутись до кума Путіна в межах можливих домовленостей з Росією. Це може статися після зняття санкцій, якщо такі умови колись будуть.

Видання зауважує, що українська влада активно виступає за використання заморожених за кордоном російських активів в інтересах українців. Водночас є чимало випадків, коли держава раз по раз демонструє «недбалість» або «підігравання» щодо російських активів, які опиняються в її розпорядженні.