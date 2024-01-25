92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні. Про це 25 січня повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, держсекретар міністерства закордонних та європейських справ Хорватії Франо Матушіч повідомив, що суд ухвалив рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

«Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує», – підкреслила Олена Дума.

Крім того, голова АРМА пояснила інформацію в хорватських ЗМІ про відплиття арештованої яхти Медведчука.

«АРМА тримає питання на особливому контролі та володіє достовірними даними про те, що арештована яхта 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів. Проведення цих заходів відбулось за рішенням окружного суду. Для забезпечення законності під час технічної перевірки за процесом спостерігав Капітан порту за участі поліцейських Хорватії», – пояснила Дума.

Наголошується, що АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу. Після проведення оцінки арештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі. На момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 млрд грн. Висота яхти становить 29 метрів, вона має шість поверхів і 2 ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона й косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

До слова, після обміну нардепа-зрадника та очільника забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука та втечі його родини до Росії у власності сім’ї з’явилася нова швидкісна яхта. Родина Медведчука придбала сучасну яхту Pershing 9X. Судно вміщає до 20 людей та коштує 9 млн доларів. Цю модель італійський виробник Ferretti Group називає «винищувачем». Судно під назвою Amore Mio спустили на воду цього року, а російську митницю воно пройшло 26 липня 2023 року.