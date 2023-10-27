Яхту оторимала компанія дружини Медведчука, Оксани Марченко

Після обміну нардепа-зрадника та очільника забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука та переїзду його родини до Росії у власності сім’ї з’явилася нова швидкісна яхта. Судно вміщає до 20 людей та коштує 9 млн доларів, повідомили у п’ятницю, 27 жовтня, розслідувачі російського видання «Вьорстка».

Згідно із митними документами, які отримали журналісти, родина Медведчука нещодавно придбала сучасну яхту Pershing 9X. Цю модель італійський виробник Ferretti Group називає «винищувачем». Судно під назвою Amore Mio спустили на воду цього року, а російську митницю воно пройшло 26 липня 2023 року.

«Яхта підійшла до російських вод під прапором Палау, при цьому її відправником є компанія Lavel Fzco з ОАЕ. Одержувачем яхти у Росії зазначено АТ “Ренесанс”. Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко – дружина Медведчука», – повідомили журналісти.

Фірма оформила тимчасове ввезення яхти, щоб мати змогу виїхати з митної території та частково звільнитися від сплати митних платежів.

Нагадаємо, кума російського президента Віктора Медведчука, якого обвинувачують у державній зраді та порушенні звичаїв війни, українські правоохоронці затримали в квітні минулого року. У вересні 2022 його передали Росії в рамках масштабного обміну полоненими.

Активи та майно родини Медведчука заарештовано. У вересні прокуратура також оголосила у розшук броньований Mercedes Віктора Медведчука.