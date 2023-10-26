Неякісне пальне виготовляли на заводі у Мукачеві

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували масштабну схему з незаконного виробництва та продажу партій пального на Закарпатті. До злочинної схеми причетний місцевий депутат та кум Віктора Медведчука Іван Чубирко, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 26 жовтня.

Іван Чубирко, якого затримали на початку жовтня за організацію кримінального угруповання, є давнім соратником та кумом одіозного нардепа та очільника ОПЗЖ Віктора Медведчука. Чубирко очолював місцевий осередок забороненої партії та був довіреною особою Юрія Бойка.

Івана Чубирка затримали у жовтні 2023 року за організацію злочинного угруповання

«Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ “переписав” НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у Мукачеві», – повідомили у прес-службі СБУ.

Учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників та переробляли сировину на власному заводі. Виготовлене пальне зловмисники продавали на АЗС у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській областях без відповідних документів та сплати податків до бюджету.

«Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн», – повідомили у прес-службі СБУ.

Триває слідство щодо кримінального провадження за ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення підакцизних товарів) та ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Івану Чубирку та його спільникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 жовтня Івану Чубирку та його спільнику повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання під час воєнного стану) та ч. 3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Депутата підозрюють в організації злочинного угруповання, яке вибивало кошти з місцевих мешканців. Для цього він та його спільники створювали штучні конфліктні ситуації або вигадані «комерційні» спори, а потім вимагали гроші за їх вирішення. Якщо жертви відмовлялися платити, їм погрожували розправою та конфіскацією майна.

Закарпатського депутата затримали під час передачі їм частини грошей від місцевого підприємця, якого змусили віддати 20 тис. доларів.