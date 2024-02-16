Яхта має шість поверхів і два ліфти

У п’ятницю, 16 лютого, Кабінет міністрів погодив продаж арештованої у Хорватії 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука. Про це повідомили на сайті Агенства з розшуку та менеджменту активів.

Як пояснили у АРМА, проведення конкурсу щодо реалізації активів у вигляді рухомого майна, яке перебуває за кордоном та передане АРМА для реалізації, здійснюється за погодженням з Кабінетом міністрів України. 16 лютого Кабінет міністрів видав відповідний дозвіл для запуску процедури.

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі. На момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 млрд грн.

Висота яхти становить 29 метрів, вона має шість поверхів і два ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона й косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

16 березня 2022 року хорватська поліція заарештувала дороговартісну яхту Віктора Медведчука відповідно до санкцій ЄС, запроваджених проти політиків і посадовців, яких пов’язують із Кремлем.

25 січня 2024 року у Хорватії окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні.