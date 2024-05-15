Вартість яхти сягає 8 млрд грн

Одна з найбільших у світі яхт, яка належала колишньому нардепу та зраднику Віктору Медведчуку, набула статусу українського судна. На 92-метрову яхту, яка перебуває у водах Хорватії, з 15 травня поширюється українська юрисдикція, повідомили у прес-службі АРМА.

«Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статус українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України», – повідомили у прес-службі АРМА.

Зазначається, що яхта стала першим в історії України арештованим активом, який перебуває за кордоном та отримав українську реєстрацію. Яхту Медведчука планують продати, а її українська реєстрація дозволить переказати кошти з її реалізації до державного бюджету.

Що відомо про яхту Медведчука

92-метрова яхта Royal Romance належить до найбільших у світі. На момент випуску, за інформацією з відкритих джерел, вона коштувала близько 8 млрд грн. Висота яхти становить 29 метрів, вона має шість поверхів і 2 ліфти. Там є чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, SPA-зона й косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

У березні 2022 року яхту Віктора Медведчука заарештували згідно з санкціями Євросоюзу проти родини екс-нардепа. У січні 2024 року хорватський суд схвалив передачу Україні арештованої яхти Медведчука, яка перебуває у водах Хорватії. Яхту перевірили на справність та підтвердили, що Україна може зареєструвати її та продати. Вже 16 лютого Кабмін погодив продаж Royal Romance.