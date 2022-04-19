Генпрокуратура накладе арешт на майно, його передадуть агентству з розшуку та менеджменту активів

Під час обшуків у будинках підозрюваного у державній зраді нардепа Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко поліція вилучила близько 100 картин, антикварні речі, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця «Фаберже», а також мисливську гвинтівку та пістолет «BUL». Майно арештують та передадуть АРМА.

«Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука. 18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області. Сума виявленого майна встановлюється», – повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Офіс Генерального прокурора готує клопотання про накладання арешту. Арештоване майно передадуть в управління до АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), а кошти від продажу можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нардеп Віктор Медведчук, якому були офіційно висунуті підозри у злочинах проти національної безпеки, втік з-під домашнього арешту. Його затримала СБУ 12 квітня при спробі втечі з України. 13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторну яхту.