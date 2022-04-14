Резеденція Медведчука у Пущі-Водиці на Київщині

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на 154 об’єкти майна, а також компанії, що належать Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР), 13 квітня Личаківський районний суд Львова арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина.

Раніше львівський суд уже арештував яхту та інше нерухоме майно Медведчука.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя», Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 18 березня слідчий суддя Личаківського райсуду обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. 12 квітня 2022 року Віктора Медведчука затримали при намаганні перетнути кордон.