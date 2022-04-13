Президент України Володимир Зеленський повідомив, що народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ і кума президента Росії Владіміра Путіна Віктора Медведчука затримали, коли він, замаскувавшись під українського військового, намагався втекти за кордон. Про це Зеленський розповів у нічному відеозверненні.

За словами президента, Медведчук 48 днів ховався в Україні і нарешті вирішив спробувати втекти за межі держави.

«Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова спрацювало знамените “Поєхалі”. Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватися. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную РФ обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат, які зараз у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові розглянули таку можливість», – сказав президент України.

Нагадаємо, ввечері вівторка, 12 квітня, Зеленський повідомив, що СБУ затримала Медведчука, і опублікував його фото. На ньому Медведчук зображений у військовій формі й кайданках. Тоді подробиць про затримання кума Путіна не було.

Що відомо про підозру Віктору Медведчуку

67-річного Віктора Медведчука підозрюють у низці тяжких злочинів проти національної безпеки, зокрема, держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів Криму. Із 13 травня 2021 року він перебуває під домашнім арештом.

Слідство встановило, що Віктор Медведчук та Тарас Козак передали російській стороні морське газове родовище «Глибока» у Чорному морі за 75 км від Феодосії, вартість запасів у якому оцінюється у 38 млрд грн. Крім того, у 2020 році Віктор Медведчук через Тараса Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України.

Нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації – Медведчуку оголосили 8 жовтня. За даними слідства, він схиляв керівництво України до постачання палива із так званих «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій. Зокрема, впродовж 2015 року за постачання вугілля та для сприяння діяльності бойовикам, перерахували не менше 200 млн грн із запланованих більше ніж 3,16 млрд грн.

27 лютого стало відомо, що Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту. Його адвокатка Лариса Чредніченко заявила, що він покинув будинок, де відбував домашній арешт, ще 24 лютого. Вона повідомила, що нардепа евакуювали у «безпечне місце» в Києві нібито через загрозу з боку «радикальних організацій».

За кілька днів до втечі його дружина Оксана Марченко виїхала на територію Білорусі, а сам політик вивіз із будинку кілька автомобілів із майном.