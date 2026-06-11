19-річного хлопця підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ

Прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Полтавської області, який на замовлення РФ отруїв чинного військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора 11 червня.

За даними слідства, підозрюваний у телеграмі отримав завдання від представника спецслужб РФ. За 5 тис. грн він мав отруїти 23-річного морського піхотинця.

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Для цього спецслужби РФ створили фейковий акаунт дівчини та встановили довірливі стосунки з військовим. Згодом фіктивна подруга запропонувала надіслати подарунок потерпілому. Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний придбав пляшку міцного алкоголю, ввів до неї отруйну суміш на основі метадону та відправив поштою до Житомира.

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Військовослужбовець отримав посилку та вжив алкоголь. Через кілька днів він помер у реанімації внаслідок отруєння.

19-річного підозрюваного затримали у нього вдома. Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та в інтересах держави-агресора (п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі розв’язується питання про обрання агенту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до цього злочину.

Раніше повідомлялось, що з початку року поліція зафіксувала шість випадків умисних вбивств українських військових на замовлення спецслужб РФ через месенджери. За даними правоохоронців, саме молодь сьогодні є однією з основних цілей російських вербувальників для вчинення тяжких злочинів проти військових.