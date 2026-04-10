У 2024 році триповерхову будівлю колишнього університету банківської справи придбала фірма Зіновія Козицького

Господарський суд Києва скасував приватизацію колишньої будівлі Університету банківської справи у центрі Львова, який Фонд держмайна продав компанії Зіновія Козицького. Про це 10 квітня повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про триповерхову будівлю площею понад 1382,1 м² на просп. Шевченка, 9, де працював Львівський інститут банківської справи. Після реорганізації університету, будівлю передали на баланс державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», яка, за даними прокуратури, фактично нею не користувалася.

У 2023 році Регіональне відділення Фонду держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило всю будівлю на продаж зі стартовою ціною 11,8 млн грн. У січні 2024 року майно за 85 млн грн придбало ТзОВ «Айкю Холдинг», що належить львівському бізнесмену та батькові голові Львівської ОВА Зіновію Козицькому.

Через приватизацію майна Міністерства освіти Офіс генпрокурора звернувся в суд. За версією слідства, під час реорганізації університету об’єкт безпідставно передали державній науковій установі, яка фактично ним не користувалася.

«Надалі, попри законодавчі обмеження, будівлю приватизувало товариство з обмеженою відповідальністю, пов’язане з керівництвом Львівської ОДА. Рішення про приватизацію обґрунтовували тим, що приміщення нібито не потрібне ні державі, ні балансоутримувачу. Водночас потреби ЛНУ імені Івана Франка в навчальних площах та гуртожитках, з огляду на збільшення кількості студентів і викладачів, Міністерство освіти і науки не врахувало», – йдеться в повідомленні прокуратури.

26 березня Господарський суд Києва позов прокуратури задовольнив, погодившись, що приватизація колишнього закладу освіти відбулась з порушеннями. Суд повернув будівлю в державну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

«Це майно освітнього призначення, яке є державною власністю та не могло бути відчужене. За матеріалами НАЗК ми встановили порушення під час купівлі-продажу та вжили представницьких заходів для захисту інтересів держави. У суді прокурори довели незаконність приватизації, що призвело до ухвалення судом рішення про повернення будівлі державі», – зазначив заступник Генерального прокурора Віктор Логачов.

Додамо, що ТОВ «АйКю Холдинг» орендувало будівлю на проспекті Шевченка, 9 у Фонду держмайна із лютого 2018 року. У цій будівлі розташовані конференц-центр IQholding і сайт новин Lviv.Media, що теж належать Зіновію Козицькому. Також у будівлі на просп. Шевченка, 9 працює кондитерська «Горіховий дім», співвласниками якої є Юрій Лопатинський і Світлана Джула, ІТ-компанія Nerdysoft Максима Лецюка та підрозділ модельного агентства з Києва One Models Lviv.

Зазначимо, що будівля на просп. Шевченка, 9 є памʼяткою архітектури місцевого значення. Будинок збудували у 1849 році та перебудували у 1888 році. У другій половині ХІХ ст. тут діяла гімназія, а у 2000-х працював інститут банківської справи.