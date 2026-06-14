МВФ порадив Україні економити бюджетні кошти

Міжнародний валютний фонд після першого перегляду програми розширеного фінансування EFF закликав Україну посилити роботу над збільшенням внутрішніх доходів і підвищити ефективність податкового адміністрування. Про це повідомив Національний банк України.

У МВФ наголосили, що через значні потреби у фінансуванні оборони та майбутньої відбудови країни влада має продовжувати реформи у податковій сфері.

«З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень», – зазначили у фонді.

Також у МВФ додали, що фіскальна політика має враховувати наявні обмеження щодо фінансування та сприяти відновленню боргової стійкості. Для цього Україні рекомендували не допускати перевищення запланованих видатків, шукати можливості для економії бюджетних коштів і, за необхідності, нарощувати внутрішні джерела фінансування.

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Окрему увагу фонд приділив детінізації економіки. У МВФ назвали скорочення тіньового сектору «найсправедливішим і найефективнішим» способом збільшення надходжень до державного бюджету. Для цього, зокрема, необхідно продовжити інституційні зміни в Бюро економічної безпеки та Державній митній службі, які мають посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Зазначені рекомендації увійшли до угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми EFF загальним обсягом 8,1 млрд доларів. Після затвердження домовленостей Радою директорів МВФ Україна зможе отримати черговий транш у розмірі близько 690 млн доларів.

До слова, за даними Bloomberg, Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні черговий кредитний транш, попри невиконання однієї з умов програми – ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Фонд погодився перенести термін виконання цього зобов’язання до липня, а наступний перегляд програми запланований на вересень.