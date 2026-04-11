Великдень – чудова нагода не лише зібратися за святковим столом, а й провести час на природі з ароматним шашликом. Щоб м’ясо вийшло соковитим, м’яким і добре просмаженим, важливо правильно підібрати маринад. Навіть не найкращий шматок можна зробити ніжним і смачним завдяки простим інгредієнтам. УНІАН пише про п’ять вдалих варіантів маринаду, які легко приготувати без зайвого клопоту.

Цибулевий маринад

Цибулевий маринад вважається класикою, яка підходить практично до будь-якого виду м’яса. Для нього достатньо подрібнити багато цибулі до стану пюре, додати сіль і перець, а потім добре перемішати з м’ясом. Завдяки цибулевому соку волокна швидко розм’якшуються, і шашлик виходить дуже соковитим.

Кефірний маринад

Кефірний маринад ідеально підійде тим, хто любить ніжний смак. Цибулю потрібно дрібно нарізати й трохи відтиснути, щоб вона пустила сік, після чого змішати з м’ясом, спеціями та залити кефіром. Кисломолочна основа робить м’ясо особливо м’яким і додає легку кремову нотку.

Маринад на мінералці

Маринад на мінеральній воді – один із найшвидших варіантів. До м’яса додають нарізану цибулю, часник, спеції, трохи олії, а потім заливають усе газованою мінералкою. Бульбашки газу допомагають швидше розм’якшити м’ясо, тому воно виходить ніжним навіть за короткий час маринування.

Томатний маринад

Томатний маринад надає шашлику насичений смак і гарний колір. До м’яса додають цибулю, часник, спеції, а потім заливають томатним соком. У такому маринаді м’ясо добре просочується, стає соковитим і набуває легкої кислинки.

Маринад із майонезом

Маринад із майонезом – перевірений варіант, який часто використовують, якщо є сумніви щодо якості м’яса. Цибулю подрібнюють, змішують зі спеціями, додають майонез і ретельно перемішують із м’ясом. Завдяки жирній основі навіть жорсткі шматки стають м’якими та ніжними після смаження.