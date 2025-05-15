Завдяки маринуванню м’ясо отримую нові смакові відтінки та зберігає свою соковитість

Щоб м’ясо на грилі чи шашлик вийшли м’якими та ароматними, важливо правильно обрати не лише маринад, а й тривалість маринування. «24 канал» розповідає, скільки саме часу потрібно для ідеального результату.

Навіщо маринувати м’ясо?

Завдяки маринуванню м’ясо отримую нові смакові відтінки та зберігає свою соковитість. Для цього можна скористатися як вологим, так і сухим варіантом.

М’ясо для маринування повинно бути свіжим, вимитим та обсушеним. А маринувати м’ясо найкраще у скляному або керамічному посуді.

Як довго потрібно маринувати м’ясо?

Універсальної відповіді для всіх видів м’яса не існує – усе залежить від продукту та розміру шматків.Але ви можете орієнтуватись на такі часові рамки:

Морепродукти та риба – від 30 хвилин. Курка та індичка – 2 години. Свинина та інше червоне м’ясо – 12 годин.

Також, якщо ви працюєте з великими шматочками м’яса, то в них варто зробити проколи.