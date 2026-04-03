Уникнути цього можна завдяки простим діям і одному доступному інгредієнту

Квасоля під час варіння часто тріскається або втрачає форму, якщо неправильно її підготувати. Водночас кулінари запевняють: уникнути цього можна завдяки простим діям і одному доступному інгредієнту. «Добрі новини» розповідають, як зварити квасолю так, що вона не потріскалась.

Як зварити квасолю, щоб вона не тріскалась?

Часто квасоля тріскається на етапі приготування, тому замість апетитної страви ви отримаєте кашу. Щоб кожна квасолина була цілою та м’якою всередині, достатньо додати в каструлю 2 столові ложки звичайної соняшникової олії.

Коли вода закипає, олія створює на її поверхні тонку невидиму плівку. Це також допомагає підтримувати стабільну температуру всередині каструлі та, що найважливіше, не дає воді занадто сильно пінитися. Олія обволікає кожну квасолину, роблячи її оболонку еластичною. Саме тому, коли серединка починає розм’якшуватися і розширюватися, шкірка не лопається.

Важливо встигнути додати 2 столові ложки на стандартну каструлю відразу після того, як вода закипіла і ви зняли першу піну. Після додавання олії зменште вогонь до мінімуму, а сіль додавайте лише в кінці варіння.