Квасоля – довготривалий продукт, який можна зберігати місяцями, а інколи навіть роками, але це вдасться лише за правильних умов. ТСН розповідає, як зберігати квасолю, щоб в ній не з’явилися жучки.

Чому у квасолі з’являються жучки?

Шкідники часто потрапляють до бобів ще під час дозрівання на городі, коли самка зернівки відкладає яйця на стручки. А активний розвиток личинок починається за температури +10−12°С, і вони перетворюються на жучків приблизно за 35 днів.

Як зберігати квасолю?

Перш ніж закладати квасолю на тривале зберігання, її слід заморозити на кілька днів, щоб знищити можливих шкідників та їхні личинки. Також ви можете додати до контейнерів, де будете зберігати квасолю, лавровий лист або інші природні засоби, які відлякують комах. Під час зберігання регулярно перевіряйте запаси, адже так ви зможете вчасно виявити ознаки наявності шкідників.

Основною умовою для тривалого зберігання є сухе, прохолодне місце з обмеженим доступом світла. Зберігати квасолю слід у герметичних контейнерах або скляних банках зі щільними кришками, адже це допомагає уникнути контакту з повітрям та вологою.

Якщо дотримуватися цих правил, суха квасоля може зберігатися протягом 1–2 років.