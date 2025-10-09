Також якщо ви хочете прискорити процес приготування квасолі, можна використати харчову соду

Квасолю традиційно замочують на ніч, але цей крок можна пропустити, якщо скористатися кількома хитрощами. Prosto Way розповідає, як швидко зварити квасолю.

Візьміть 1 склянку квасолі, гарно її промийте та залийте 3 склянками води. Поставте каструлю на плиту та зачекайте, щоб вона закипіла. Після цього воду потрібно злити та гарно промити квасолю. Потім знову залити водою та довести до кипіння. До води потрібно додати цукор – на 1 літр води треба брати 1 столову ложку.

З цукром проваріть квасолю ще 30 хвилин. Час приготування залежить від сорту бобових, наприклад червона квасоля вариться швидше, ніж біла.

Також якщо ви хочете прискорити процес приготування квасолі, можна використати харчову соду. Залийте квасолю водою, а після того, як закипить, додайте пів чайної ложки соди та варінь протягом 1 години.