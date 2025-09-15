Поживний суп з білої квасолі. Рецепт дня0
Суп із квасолі – це поживна, ситна страва, яка чудово підходить для щоденного раціону. Завдяки високому вмісту білка, клітковини та корисних мікроелементів, квасоля допомагає підтримувати енергію й надовго дарує відчуття ситості. Цей суп легко приготувати з доступних продуктів. А також він ідеально зігріває в прохолодні дні. Рецепт від Stravу.net.
Інгредієнти
|Біла квасоля
|200 г
|Цибуля порей
|1 перо
|Селера
|2 стебла
|Морква
|2 шт.
|Цибуля
|2 шт.
|Оливкова олія
|4 ст. л.
|Часник
|1 зубчик
|Лавровий лист
|2-5 шт.
|Петрушки, дрібно нарізана
|2 ст. л.
|Розмарин
|дрібка
|Морська сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Квасолю замочуємо на ніч в окропі. Вранці промиваємо її холодною водою, заливаємо двома об'ємами води й доводимо до кипіння.
Крок 2
Воду зливаємо, квасолю промиваємо і ще раз заливаємо холодною водою. Вливаємо туди трохи олії й доводимо до кипіння.
Крок 3
Додаємо лавровий лист, цілу цибулину, морквину і стебло селери. Варимо все близько години. Виймаємо із супу цибулю, моркву, селеру й лавровий лист.
Крок 4
У каструлі з товстим дном розігріваємо олію, обсмажуємо дрібно нарізану цибулю й часник, солимо, додаємо розмарин.
Крок 5
Ріжемо кубиками решту сирої моркви та селери. Пасеруємо 2-3 хвилини.
Крок 6
Додаємо квасолю разом із бульйоном, нарізану тонкими кільцями цибулю-порей, солимо.
Крок 7
Варимо до готовності 10 хвилин. Знімаємо з вогню й додаємо петрушку.
Крок 8
Подаємо супчик із грінками, натертими часником.