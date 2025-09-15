Суп із квасолі – це поживна, ситна страва, яка чудово підходить для щоденного раціону. Завдяки високому вмісту білка, клітковини та корисних мікроелементів, квасоля допомагає підтримувати енергію й надовго дарує відчуття ситості. Цей суп легко приготувати з доступних продуктів. А також він ідеально зігріває в прохолодні дні. Рецепт від Stravу.net.

Інгредієнти Біла квасоля 200 г Цибуля порей 1 перо Селера 2 стебла Морква 2 шт. Цибуля 2 шт. Оливкова олія 4 ст. л. Часник 1 зубчик Лавровий лист 2-5 шт. Петрушки, дрібно нарізана 2 ст. л. Розмарин дрібка Морська сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Квасолю замочуємо на ніч в окропі. Вранці промиваємо її холодною водою, заливаємо двома об'ємами води й доводимо до кипіння. Крок 2 Воду зливаємо, квасолю промиваємо і ще раз заливаємо холодною водою. Вливаємо туди трохи олії й доводимо до кипіння. Крок 3 Додаємо лавровий лист, цілу цибулину, морквину і стебло селери. Варимо все близько години. Виймаємо із супу цибулю, моркву, селеру й лавровий лист. Крок 4 У каструлі з товстим дном розігріваємо олію, обсмажуємо дрібно нарізану цибулю й часник, солимо, додаємо розмарин. Крок 5 Ріжемо кубиками решту сирої моркви та селери. Пасеруємо 2-3 хвилини. Крок 6 Додаємо квасолю разом із бульйоном, нарізану тонкими кільцями цибулю-порей, солимо. Крок 7 Варимо до готовності 10 хвилин. Знімаємо з вогню й додаємо петрушку. Крок 8 Подаємо супчик із грінками, натертими часником.