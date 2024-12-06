Цей салат не тільки смачний, але й поживний. Він легко готується з доступних інгредієнтів і ідеально підходить для посту. Швидкий у приготуванні, салат багатий на білки і відмінно підійде для тих, хто бажає зменшити вагу.

Інгредієнти:

гриби – 250 г;

квасоля консервована – 1 банка;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

шпинат листя – за смаком;

масло рослинне – 2 ст. л.;

чебрець сушений – 1/2 ч. л.;

оцет бальзамічний – 1 ст. л.;

перець чорний мелений – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку очищаємо цибулю, нарізаємо її тонкими півкільцями або маленькими кубиками до 1 см. Нарізану цибулю кладемо в тарілку чи іншу посудину. Чистимо часник, промиваємо його і дрібно ріжемо, пише Сookery.

Гриби миємо під проточною водою і витираємо насухо. Потім нарізаємо їх на пластини товщиною 5-7 міліметрів або на середні шматочки довільної форми.

Квасолю відціджуємо в друшляку, перемішуємо і даємо їй стекти. Для цього рецепта підходить квасоля будь-якого кольору, як біла, так і червона.

У сковороду вливаємо олію, викладаємо нарізану цибулю. Обсмажуємо до прозорості і злегка золотистого кольору, не забуваючи помішувати. Додаємо гриби і смажимо разом декілька хвилин, доки не з'явиться рум'яна скоринка. Приправляємо сушеним чебрецем, часником, додаємо квасолю з друшляка. Готуємо ще кілька хвилин, помішуючи. Обсмажуємо все разом близько однієї хвилини.

Додаємо в салат зелень, бальзамічний оцет, солимо і перчимо до смаку. Перемішуємо всі інгредієнти ложкою і подаємо салат.

Салат можна подавати теплим або холодним, на ситний сніданок чи як гарнір до обіду. Викладаємо його на порційні тарілки, прикрашаємо зеленню. До салату підійде пісний житній хліб або пісні булочки.

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