Пісний гороховий суп не тільки ситний і ароматний, але й надзвичайно поживний, оскільки містить багато рослинного білка, вітамінів та мінералів. Важливим етапом приготування є доведення гороху до правильної консистенції, щоб суп вийшов однорідної консистенції.

Інгредієнти:

сухий горох колотий – 1 склянка;

вода – 1,3 л;

картопля – 2 шт.;

морква – 50 г;

лавровий лист – 1 шт.;

рослинна олія – 1 ст. ложка;

кориця – дрібка;

сіль, спеції, зелень – до смаку.

Спосіб приготування:

Щоб горох ідеально розварився, потрібно спочатку залити його невеликою кількістю окропу без замочування та додати дрібку солі, трохи молотої кориці, лавровий лист та трохи рослинної олії. Суміш довести до кипіння, після чого варити до розбухання гороху. Слідкуйте за кількістю води та додавайте її за необхідності, пише Еco-buffet.

Поки горох відварюється, натріть моркву великими смужками та посмажте її до м’якості на рослинній олії з пряностями до смаку (це може бути карі, паприка, чорний перець, куркума).

Картоплю очистіть, наріжте невеликими кубиками та додайте в пісний гороховий суп на тому етапі, коли горох буде практично готовий.

Посоліть до смаку та варіть страву до повного приготування картоплі, періодично помішуючи. На фінальному етапі додайте у каструлю моркву та свіжу зелень.

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