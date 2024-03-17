18 березня у православних та греко-католиків починається Великий піст. Упродовж 48 днів, до 5 травня, віряни дотримуватимуться суворої дієти, відмовляючись від продуктів тваринного походження. ZAXID.NET підготував добірку пісних страв із овочів на щодень, аби зробити ваш раціон різноманітнішим та поживнішим.

І традиційне нагадування про те, що більше різних страв можна знайти у рубриці «Рецепти».

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Суп-пюре із двох видів капусти з насінням

До супу можна додати ще брюссельську капусту (фото ChefSimon)

У цьому рецепті дві капусти в одному супі доповнюють одна одну, створюючи делікатний та ніжний смак.

Кускус з запеченими овочами

Овочі можна обирати на свій смак (фото Cuisine parfaite)

Кускус із запеченими овочами можна їсти гарячим або холодним, як гарнір чи як самостійну страву. Ми даємо дуже умовний набір овочів, який можна змінювати як завгодно на власний смак. Головне – принцип.

Рулетики з лаваша з картоплею та грибами

Рулетики можна запікти (фото Depositphotos)

Якщо зробити пюре з картоплі заздалегідь, часу на приготування піде небагато. Смакують гарячими, але і холодними теж добре.

Котлети з селери

Котлети з селери. Рецепт дня (фото IStock)

Насичений смак селери прекрасно дозволяє обійтись без м’яса, що робить цю страву ідеальною для посту.

«Плов» овочевий

Можна додавати й інші овочі за бажанням (фото Gastropedia)

Такий плов гарно пасує в піст, для вегетаріанців, і просто смачно.

Заморожені овочі у духовці

Дієтичний гарнір швидкоруч. Овочі виходять хрусткими, не розвареними. Як гарнір пасує до страв з риби. Але може бути і самостійною вегетаріанською стравою.

Шніцель із пекінської капусти

Шніцель у класичному розумінні – смажена відбивна з м'яса в паніровці. Але можна спробувати овочевий шницель, з пекінської капусти. Незвично, але смачно.

Корінь селери зі спеціями у духовці

Селеру можна подати з кетчупом чи майонезом або зробити свій смачний соус (фото Cuisine AZ)

Смачний гарнір, ідеальний для риби та м'яса. Трохи нагадує картоплю фрі, проте він набагато корисніший. Він може бути і самостійною стравою, його можна подати з соусом.

Салат з печерицями, квасолею та соленими огірками

Квасолю можнна брати і червону, і білу, яка є під руками (фото Depositphotos)

Смачний салат та дуже ситний, може бути самостійною стравою. Термообробки дуже мало, лише легке обсмажування. До того ж обсмажені печериці можна замінити консервованими.

Каша з трьох круп з грибами

Ми звикли до каш з крипи якого одного виду. Проте поєднання різних круп робить знайомі смаки цікавішими. А ще можемо сміливо змішувати залишки. Буде смачно. Цю кашу ми приготуємо з грибами.

Вінегрет. Як урізноманітнити одну із найвідоміших страв

Вінегрет можна використовувати і як салат, і як гарнір (фото ZAXID.NET)

Вінегрет – популярний зимовий салат, в основі якого завжди є буряки та інші зимові овочі. Пропонуємо класичний варіант (хоча тут як з борщем, трохи самовпевнено так стверджувати) та кілька підказок, як урізноманітнити цю відому страву, якщо вона набридне (хоча це майже неможливо).

Печена картопля та п’ять соусів до неї

Найпростіший рецепт печеної у духовці картоплі ми супроводжуємо рецептами кількох соусів. Можна робити їх одночасно, наприклад, до приходу гостей. А можна по одному, щоразу надаючи картоплі нового смаку. Всі ці соуси чудово поєднуються також з відвареною картоплею або з картоплею фрі.

Морквяне пісочне печиво без яєць

За бажанням можна додати до печива подрібнені горішки (фото Goodi Dielunchbox)

І на десерт пропонуємо морквяне печиво, яскраве та м'яке, готується легко, виглядає гарно і смак такий, як треба.

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