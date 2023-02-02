Шніцель із пекінської капусти. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Шніцель у класичному розумінні – смажена відбивна з м'яса в паніровці. Але можна спробувати овочевий шницель, з пекінської капусти. Незвично, але смачно.
Інгредієнти (на 4 порції):
- капуста пекінська 400 гр.
- яйця 2 шт.
- борошно приблизно 3 ст. л.
- сухарі панірувальні приблизно 3 ст. л.
- олія 5 ст. л.
- сіль та перець за смаком
Страва може бути самостійною, а може слугувати гарніром (фото Kuchnia na wypasie)
Пекінську капусту розрізати вздовж на сегменти так, щоб листя не розпадалося. У каструлі закип'ятити воду й опустити туди пекінську капусту, варити 2 хвилини. Дати стекти воді або обсушити капусту паперовими рушниками.
Збовтати яйця з сіллю та перцем. Шматок капусти запанірувати з двох сторін спочатку у борошні, потім вмочити капусту в яєчну суміш, потім обваляти у сухарях.
Смажити в олії на розігрітій пательні по 2 хвилини з кожного боку до золотистої хрусткої скоринки.
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