Шніцель у класичному розумінні – смажена відбивна з м'яса в паніровці. Але можна спробувати овочевий шницель, з пекінської капусти. Незвично, але смачно.

Інгредієнти (на 4 порції):

капуста пекінська 400 гр.

яйця 2 шт.

борошно приблизно 3 ст. л.

сухарі панірувальні приблизно 3 ст. л.

олія 5 ст. л.

сіль та перець за смаком

Страва може бути самостійною, а може слугувати гарніром (фото Kuchnia na wypasie)

Пекінську капусту розрізати вздовж на сегменти так, щоб листя не розпадалося. У каструлі закип'ятити воду й опустити туди пекінську капусту, варити 2 хвилини. Дати стекти воді або обсушити капусту паперовими рушниками.

Збовтати яйця з сіллю та перцем. Шматок капусти запанірувати з двох сторін спочатку у борошні, потім вмочити капусту в яєчну суміш, потім обваляти у сухарях.

Смажити в олії на розігрітій пательні по 2 хвилини з кожного боку до золотистої хрусткої скоринки.