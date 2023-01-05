Голубці є традиційною різдвяною стравою. Зазвичай вони мають бути пісними. Проте цього разу пропонуємо м’ясну начинку, а пісні варіанти можна знайти тут.

Інредієнти:

пекінська капуста 1 штука

фарш мішний 200 гр.

цибуля 1 шт.

сіль, перець за смаком

морква 1 шт.

рис 50 гр.

Начинка може бути і пісною (фото Depositphotos)

Пекінську капусту розібрати на листочки. Нижню тверду частину листа відрізати, залишити лише верхню половинку. У великій каструлі закип'ятити воду, опустити капусту в окріп на 1-2 хвилини, не більше. Дістати капусту та одразу покласти її у холодну воду. Як тільки вона охолоне, воду злити ти обсушити капустяне листя паперовими рушниками. Верхню частину листочка нарізати на невелики смужки.

Для начинки змішати фарш, відварений рис. Цибулю та моркву подрібнити, додати у фарш, посолити та поперчити до смаку. Все перемішати.

На край листочка покласти фарш, згорнути трубочкою. Покласти в баняк з грубим дном. Долити воду в рівень з голубцями. Можна придавити голубці зверху тарілкою, щоб вони були повністю вкритими рідиною. Довести до кипіння та тушкувати приблизно 30 хвилин на маленькому вогні.

Голубці можна приготувати і в мультиварці на режимі «Тушкування» приблизно 40 хвилин.