Пампушки з сиром без дріжджів. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ми уже писали про традиційні пампушки за рецептом Дарії Цвек. Проте рецептів є надзвичайно багато. Тож пропонуємо зробити пампушки з сиром.
Інгредієнти:
- сир 250 гр.
- яйця 1 шт.
- цукор 50 гр.
- молоко 100 мл.
- борошно 400 гр.
- сода дрібка
- олія 200 мл.
- пудра цукрова 50 гр.
За бажанням можна до цукрової пудри додати трохи кориці (фото Depositphotos)
Сир прокрутити в м'ясорубці двічі чи подрібнити блендером. Він має бути однорідним, без грудок. Яйце розтерти з цукром. Додати до сиру. Перемішати дуже ретельно. Влити молоко та знову перемішати. Потроху всипати борошно з содою. Вимісити однорідне м'яке тісто.
З отриманої маси скачати кульки розміром з волоський горіх.
Розігріти олію в глибокій пательні, обсмажити пампушки до готовності з усіх боків на середньому вогні (приблизно 10 хвилин).
Викласти пампушки та паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Ще гарячі пампушки обваляти у цукровій пудрі. За бажанням можна до цукрової пудри додати трохи кориці.