Ми уже писали про традиційні пампушки за рецептом Дарії Цвек. Проте рецептів є надзвичайно багато. Тож пропонуємо зробити пампушки з сиром.

Інгредієнти:

сир 250 гр.

яйця 1 шт.

цукор 50 гр.

молоко 100 мл.

борошно 400 гр.

сода дрібка

олія 200 мл.

пудра цукрова 50 гр.

За бажанням можна до цукрової пудри додати трохи кориці (фото Depositphotos)

Сир прокрутити в м'ясорубці двічі чи подрібнити блендером. Він має бути однорідним, без грудок. Яйце розтерти з цукром. Додати до сиру. Перемішати дуже ретельно. Влити молоко та знову перемішати. Потроху всипати борошно з содою. Вимісити однорідне м'яке тісто.

З отриманої маси скачати кульки розміром з волоський горіх.

Розігріти олію в глибокій пательні, обсмажити пампушки до готовності з усіх боків на середньому вогні (приблизно 10 хвилин).

Викласти пампушки та паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Ще гарячі пампушки обваляти у цукровій пудрі. За бажанням можна до цукрової пудри додати трохи кориці.