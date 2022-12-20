Кутя – головна страва, без якої не обходиться Святий Вечір, не залежно від того, за яким календарем його святкувати. У кожної родини є свій традиційний рецепт. Можна додати до куті родзинки або порізану курагу чи чорнослив. Можна волоські горіхи замінити ліщиною. А можна розвести її узваром. У деяких регіонах кутю готують з ячменю або рису. Словом, шукайте свій рецепт. А ми пропонуємо класичний, базовий варіант.

Інгредієнти:

пшениця 1 скл.

вода 3 скл.

мак 1/2 скл.

порізані волоські горіхи ½ скл.

мед 2-3 ст. л.

До куті можна додати сухофрукти, а волоські горіхи амінити на ліщину (фото Depositphotos)

Пшеницю промити та замочити у воді мінімум на 4 години, краще на ніч. Потім залити її водою та варити на невеликому вогні до готовності.

Мак залити окропом, щоб вода тільки накривала його та дати постояти, поки не охолоне. Звичайно, його можна подрібнити у м'ясорубці або в комбайні. Але краще розтерти його макогоном у макітрі, тоді виступить молочко і буде смачніше. Подрібнити горіхи.

З'єднати у макітрі пшеницю, мак, родзинки, горіхи, додати мед за смаком та все перемішуємо. Можна додати трохи окропу, щоб довести кутю до бажаної консистенції.

Як приготувати кутю в мультиварці

Інгредієнти:

пшениця 2 мультисклянки

вода 3 мультисклянки

мак 150 гр.

волоські горіхи 100 гр.

сухофрукти 200 гр.

мед 3 ст. л.

Пшениця в мультиварці гарантовано не пригорить (фото Depositphotos)

Пшеницю промити та покласти в чашу мультиварки. Налити воду та увімкнути режим «Рис».

Сухофрукти помити, залити окропом, щоб вода покрила їх повністю та накрити покришкою або тарілкою. Мак залити окропом та залишити приблизно на годину. Відкрити покришку мультиварки. Перемішати пшеницю та дати трохи охолонути.

Злити воду з маку та перетерти. З сухофруктів злити воду (вона знадобиться, її потрібно зберегти). Сухофрукти порізати. У теплу воду від сухофруктів додати мед та розмішати.

Додати в мультиварку перетертий мак, сухофрукти та волоські горіхи. Перемішати. Заправити водою з медом.

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