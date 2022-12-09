Морквяне печиво, яскраве та м'яке, готується легко, виглядає гарно і смак такий, як треба.

Інгредієнти:

морква 250 гр.

масло (м'яке) 100 гр.

борошно 400 гр.

цукор 150 гр.

розпушувач для тіста 2 ч. л.

За бажанням можна додати до печива подрібнені горішки (фото Goodi Dielunchbox)

Масло заздалегідь дістати з холодильника та залишити при кімнатній температурі. Воно має стати м’яким. Розігріти духовку до 180°. Моркву почистити та натерти на дрібній тертці.

У миску всипати цукор, додати масло. Добре розтерти. Додати моркву та добре перемішати. Додати до маси 2-3 столові ложки борошна. Решту борошна змішати з розпушувачем та просіяти до морквяної основи.

Швидко вимісити тісто. Тісто трохи липне до рук, але має тримати форму. Скатити його в кулю.

Руками, змоченими у воді, сформувати кульки розміром із великий волоський горіх. Деко застилити пергаментом та викласти на нього кульки з тіста. Вони будуть трохи рости, тож відстань має бути дотримана.

Випікати печиво у розігрітий духовці 20-25 хвилин. Охолодити.

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