Для котлет можна використовувати білу, червону або чорну крупу, в залежності від особистих вподобань. Біла кіноа, яка є найбільш поширеною, відрізняється мʼяким смаком і ніжною текстурою, ідеально підходить для різноманітних страв, у тому числі котлет. Червона і чорна кіноа мають більш щільну текстуру і виражений горіховий присмак. Готуємо веганські котлети за рецептом шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Інгредієнти:

кіноа – 300 г;

середня цибуля – 1 шт.;

середня морква – 1 шт.;

олія – 1 ст. л.;

манна крупа – 1 ст. л.;

карі до смаку;

сіль до смаку;

манна крупа для панірування;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Залийте кіноа водою у пропорції 1:2 та проваріть протягом 20 хвилин до готовності. Перед варінням добре промийте кіноа, щоб позбутися гіркоти. Відкиньте на сито, щоб стекла вся зайва рідина.

Поріжте кубиком цибулю, потріть на тертці моркву. Пасеруйте овочі на 1 столовій ложці олії протягом 5 хвилин.

Змішайте кіноа та овочі, перебийте масу блендером, додайте 1 ст. л. манної крупи та карі й сіль до смаку. Ретельно перемішайте.

Сформуйте котлети, обваляйте кожну у манній крупі та обсмажте на олії до золотистості протягом 1-2 хвилин з кожної сторони. Перед подачею трохи остудіть.

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