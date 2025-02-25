Яке м'ясо обрати і як замаринувати шашлик, щоб він вийшов ідеальним
Чи не найголовніший секрет соковитого та ніжного шашлику полягає у правильному виборі шматка мʼяса та спеціях. УНІАН розповідає, яке м’ясо варто обрати для шашлику.
Як вибрати м’ясо для шашлику
Щоб шашлик не вийшов жорстким, варто уважно поставитися до вибору м’яса. Основне правило: чим менше навантаження отримувала м’язова тканина тварини за життя, тим ніжнішим буде м’ясо. Найкращі частини свинини для шашлику:
- вирізка;
- шийка;
- корейка.
Мʼякі волокна і жировий прошарок – гарантія соковитого м'яса. Єдиний момент – з усіх видів вирізка найсухіша, в ній немає жирового прошарку. Врятувати ситуацію допоможе сало – наріжте його тонкими шматочками та нанизуйте на шампур між шматочками м'яса.
Секрети маринування шашлику
Перед тим як замаринувати м’ясо, варто знати кілька важливих правил:
- Свіжий продукт не потребує маринаду. Безпосередньо перед смаженням ви можете його посолити, поперчити й все. Маринад в такому випадку потрібен тільки для додання незвичного смаку.
- Свинину, баранину і яловичину маринують 1,5-2 години, курку – 30 хвилин.
- Якщо ви не впевнені в якості м'яса або його не можна назвати молодим, то маринувати потрібно довше. Курку – 2 години, свинину – 4 години, яловичину і баранину – 6 годин.
- Добу можна маринувати м'ясо будь-якого віку. Цибуля, яка міститься в маринадах, має антибактеріальні властивості. Це означає, що термін зберігання м'яса продовжується.
- Можна маринувати шашлик при кімнатній температурі. Але, якщо час маринаду понад 2 години – приберіть його в холодильник.