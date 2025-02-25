М'які волокна і жировий прошарок – гарантія соковитого м'яса

Чи не найголовніший секрет соковитого та ніжного шашлику полягає у правильному виборі шматка мʼяса та спеціях. УНІАН розповідає, яке м’ясо варто обрати для шашлику.

Як вибрати м’ясо для шашлику

Щоб шашлик не вийшов жорстким, варто уважно поставитися до вибору м’яса. Основне правило: чим менше навантаження отримувала м’язова тканина тварини за життя, тим ніжнішим буде м’ясо. Найкращі частини свинини для шашлику:

вирізка;

шийка;

корейка.

Мʼякі волокна і жировий прошарок – гарантія соковитого м'яса. Єдиний момент – з усіх видів вирізка найсухіша, в ній немає жирового прошарку. Врятувати ситуацію допоможе сало – наріжте його тонкими шматочками та нанизуйте на шампур між шматочками м'яса.

Секрети маринування шашлику

Перед тим як замаринувати м’ясо, варто знати кілька важливих правил: