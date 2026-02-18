Млинці смакують і самі по собі, але з начинками вони розкриваються по-новому. Солодкі, м’ясні, овочеві чи сирні – кожен варіант додає особливого настрою святу. Cookery зібрали 10 найкращих начинок, які легко приготувати вдома. Обирайте улюблену та загортайте в теплі рум’яні млинці.

Курка з сиром

Інгредієнти Куряче філе відварене 250 г Сир твердий 50 г Цибуля 1/2 шт. Часник 1 зубчик Сметана 1 ст. л. Сіль до смаку Перець до смаку Зелень до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть відварене філе ножем або перекрутіть через м’ясорубку. Крок 2 Обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості. Крок 3 Додайте цибулю до курки разом із подрібненим часником. Крок 4 Вмішайте сметану та натертий сир. Крок 5 Посоліть, поперчіть, додайте зелень і перемішайте.

Печінка з овочами

Інгредієнти Печінка яловича 300 г Цибуля 1–2 шт. Морква 2 шт. Яйця варені 2 шт. Сіль до смаку Перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть печінку та перекрутіть через м’ясорубку. Крок 2 Обсмажте подрібнену цибулю та натерту моркву. Крок 3 Додайте печінку до овочів і прогрійте 3–5 хвилин. Крок 4 Вмішайте подрібнені варені яйця. Крок 5 Приправте сіллю та перцем і перемішайте.

Лосось з грибами і кропом

Інгредієнти Філе лосося 150 г Печериці 100 г Вершковий соус 80 г Кріп 1 ст. л. Перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Відваріть філе риби протягом 5 хвилин і подрібніть. Крок 2 Обсмажте нарізані печериці на вершковому маслі. Крок 3 Змішайте соус із подрібненим кропом. Крок 4 Викладіть у млинець соус, додайте рибу та гриби. Крок 5 Поперчіть і загорніть.

Яйця із зеленою цибулею

Інгредієнти Яйця варені 3 шт. Зелена цибуля 1 пучок Сметана або майонез 1–2 ст. л. Сіль до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть варені яйця. Крок 2 Наріжте зелену цибулю. Крок 3 Змішайте яйця з цибулею. Крок 4 Додайте сметану, посоліть і перемішайте.

Шпинат із сиром

Інгредієнти Шпинат 250 г Сир моцарела 70 г Пармезан 50 г Вершки 40 мл Вершкове масло 30 г Сіль до смаку Перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Обсмажте шпинат на вершковому маслі 2 хвилини. Крок 2 Злийте зайву рідину. Крок 3 Додайте подрібнені сири та вершки. Крок 4 Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Сир із родзинками

Інгредієнти Сир кисломолочний 250 г Родзинки 1/4 склянки Сметана 1 ст. л. Жовток 1 шт. Цукор 1,5 ст. л. Ваніль 1/2 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Перетріть сир через сито. Крок 2 Додайте жовток і сметану. Крок 3 Всипте цукор, ваніль і родзинки. Крок 4 Перемішайте до однорідності.

Грибна з сиром

Інгредієнти Печериці 250 г Сир твердий 120 г Молоко 100 мл Цибуля 1 шт. Борошно 1 ст. л. Сметана 1 ст. л. Сіль до смаку Перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Обсмажте гриби з цибулею. Крок 2 Додайте борошно і перемішайте. Крок 3 Влийте молоко та сметану. Крок 4 Доведіть до загустіння. Крок 5 Додайте натертий сир і перемішайте.

Банани, шоколад і горіхи

Інгредієнти Банани 2 шт. Волоські горіхи 30 г Шоколад 50 г Вершки 2 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Подрібніть банани з вершками у блендері. Крок 2 Додайте подрібнені горіхи. Крок 3 Загорніть начинку в млинці. Крок 4 Полийте розтопленим шоколадом.

Капуста з яйцями

Інгредієнти Капуста білокачанна 1/2 головки Яйця варені 3 шт. Зелень 1 пучок Соєвий соус 1 ст. л. Сіль до смаку Перець до смаку Спосіб приготування: Крок 1 Нашаткуйте капусту. Крок 2 Обсмажте її на олії 5 хвилин. Крок 3 Додайте подрібнені яйця та зелень. Крок 4 Влийте соєвий соус, перемішайте та протушіть ще 5–10 хвилин.

Яблука з шоколадом