Солодкі чи солоні: 10 найкращих начинок для млинців0
Млинці смакують і самі по собі, але з начинками вони розкриваються по-новому. Солодкі, м’ясні, овочеві чи сирні – кожен варіант додає особливого настрою святу. Cookery зібрали 10 найкращих начинок, які легко приготувати вдома. Обирайте улюблену та загортайте в теплі рум’яні млинці.
Курка з сиром
Інгредієнти
|Куряче філе відварене
|250 г
|Сир твердий
|50 г
|Цибуля
|1/2 шт.
|Часник
|1 зубчик
|Сметана
|1 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
|Зелень
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть відварене філе ножем або перекрутіть через м’ясорубку.
Крок 2
Обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
Крок 3
Додайте цибулю до курки разом із подрібненим часником.
Крок 4
Вмішайте сметану та натертий сир.
Крок 5
Посоліть, поперчіть, додайте зелень і перемішайте.
Печінка з овочами
Інгредієнти
|Печінка яловича
|300 г
|Цибуля
|1–2 шт.
|Морква
|2 шт.
|Яйця варені
|2 шт.
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть печінку та перекрутіть через м’ясорубку.
Крок 2
Обсмажте подрібнену цибулю та натерту моркву.
Крок 3
Додайте печінку до овочів і прогрійте 3–5 хвилин.
Крок 4
Вмішайте подрібнені варені яйця.
Крок 5
Приправте сіллю та перцем і перемішайте.
Лосось з грибами і кропом
Інгредієнти
|Філе лосося
|150 г
|Печериці
|100 г
|Вершковий соус
|80 г
|Кріп
|1 ст. л.
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть філе риби протягом 5 хвилин і подрібніть.
Крок 2
Обсмажте нарізані печериці на вершковому маслі.
Крок 3
Змішайте соус із подрібненим кропом.
Крок 4
Викладіть у млинець соус, додайте рибу та гриби.
Крок 5
Поперчіть і загорніть.
Яйця із зеленою цибулею
Інгредієнти
|Яйця варені
|3 шт.
|Зелена цибуля
|1 пучок
|Сметана або майонез
|1–2 ст. л.
|Сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть варені яйця.
Крок 2
Наріжте зелену цибулю.
Крок 3
Змішайте яйця з цибулею.
Крок 4
Додайте сметану, посоліть і перемішайте.
Шпинат із сиром
Інгредієнти
|Шпинат
|250 г
|Сир моцарела
|70 г
|Пармезан
|50 г
|Вершки
|40 мл
|Вершкове масло
|30 г
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Обсмажте шпинат на вершковому маслі 2 хвилини.
Крок 2
Злийте зайву рідину.
Крок 3
Додайте подрібнені сири та вершки.
Крок 4
Посоліть, поперчіть і перемішайте.
Сир із родзинками
Інгредієнти
|Сир кисломолочний
|250 г
|Родзинки
|1/4 склянки
|Сметана
|1 ст. л.
|Жовток
|1 шт.
|Цукор
|1,5 ст. л.
|Ваніль
|1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Перетріть сир через сито.
Крок 2
Додайте жовток і сметану.
Крок 3
Всипте цукор, ваніль і родзинки.
Крок 4
Перемішайте до однорідності.
Грибна з сиром
Інгредієнти
|Печериці
|250 г
|Сир твердий
|120 г
|Молоко
|100 мл
|Цибуля
|1 шт.
|Борошно
|1 ст. л.
|Сметана
|1 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Обсмажте гриби з цибулею.
Крок 2
Додайте борошно і перемішайте.
Крок 3
Влийте молоко та сметану.
Крок 4
Доведіть до загустіння.
Крок 5
Додайте натертий сир і перемішайте.
Банани, шоколад і горіхи
Інгредієнти
|Банани
|2 шт.
|Волоські горіхи
|30 г
|Шоколад
|50 г
|Вершки
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Подрібніть банани з вершками у блендері.
Крок 2
Додайте подрібнені горіхи.
Крок 3
Загорніть начинку в млинці.
Крок 4
Полийте розтопленим шоколадом.
Капуста з яйцями
Інгредієнти
|Капуста білокачанна
|1/2 головки
|Яйця варені
|3 шт.
|Зелень
|1 пучок
|Соєвий соус
|1 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Нашаткуйте капусту.
Крок 2
Обсмажте її на олії 5 хвилин.
Крок 3
Додайте подрібнені яйця та зелень.
Крок 4
Влийте соєвий соус, перемішайте та протушіть ще 5–10 хвилин.
Яблука з шоколадом
Інгредієнти
|Яблука
|2 шт.
|Шоколад молочний
|25 г
|Цукрова пудра
|25 г
|Вода
|10 мл
|Кориця
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте яблука скибочками.
Крок 2
Проваріть їх із водою та цукровою пудрою 5 хвилин.
Крок 3
Остудіть і додайте шматочки шоколаду.
Крок 4
Перемішайте та використовуйте як начинку.