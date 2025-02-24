Чистка кальмара – процедура трудомістка, але краще провести її самостійно

Кальмар дуже складний продукт, який потрібно правильно приготувати, щоб не зіпсувати страву. Ukr.Media розповідає, як обрати, очистити та приготувати цей морепродукт.

Як вибрати якісний кальмар

У магазинах зазвичай продаються охолоджені або заморожені кальмари. Фахівці рекомендують звернути увагу на продукт глибокої заморозки, оскільки після неодноразового розморожування тушка починає гірчити та псуватися.

Чистка кальмара – процедура трудомістка, але краще провести її самостійно. На прилавках магазинів можна часто зустріти вже очищених кальмарів, але купувати їх не варто, бо для очищення виробники нерідко використовують хімікати, а користі від них немає. Кальмари після такої обробки втрачають величезну кількість поживних речовин і свої смакові якості.

Якісна тушка повинна мати сіро-рожевий або світло-фіолетовий колір. Такі кольори гарантують, що продукт не був очищений до вас.Рожеву плівку тушки перед приготуванням необхідно акуратно видалити під теплою проточною водою, як панчіх. Якщо кальмар під нею буде ідеально білим, значить, ви зробили правильний вибір.

Як правильно чистити кальмара

Кальмара потрібно обов'язково розморозити, потім захопити рукою голову і притримуючи тіло кальмара, потягнути її на себе. Так ви легко видалите нутрощі. Потім потрібно позбутися від хітинової пластини. Вона легко намацується всередині кальмара і без проблем з нього видаляється. Відріжте мацаки, які знаходяться біля очей тушки.

Тепер найвідповідальніша частина – видалення плівочок. Слід видаляти й кольорову плівку, і прозорі плівки, як з зовні, так і всередині. Саме прозорі плівки при тепловій обробці стають дуже жорсткими. Якщо кальмари свіжі, то плівка сходить сама в один захід. Але знайти такого на прилавках магазинів практично нереально.

Тому потрібен спосіб по обробці замороженого кальмара. Відталого кальмара обшпарте окропом і швидко перекладіть в крижану воду. Плівочка сама буде відходити від тушки. Головне, не перетримайте кальмара в окропі, інакше він звариться. Перед приготуванням тушки добре обсушити.

Як приготувати кальмар

З кальмарів є багато страв – і салати, і кільця та навіть фарширування. Найголовніше перед приготуванням правильно їх відварити. І тут думки фахівців розходяться, і кожен готує за своїм рецептом: