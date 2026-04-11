Повернені бійці захищали Україну на низці різних напрямків

У суботу, 11 квітня, до України в межах обміну військовополоненими повернулися 175 українських захисників, а також семеро цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед повернених українців – рядові, сержанти та офіцери. У пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими повідомили, що до України повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

«Наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома», – повідомив Володимир Зеленський.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що 156 зі 175 військових були в полоні з 2022 року.

«Є ті, хто потрапив у полон у перший день повномасштабного вторгнення. Також 27 військових потрапили у неволю рівно 4 роки тому», – розповів Лубінець.

Повернені військовослужбовці мають тяжки стан здоровʼя, травми та перебувають у пригніченому стані.

Крім того, до України повернулися семеро цивільних.

«Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому виповнилося – 63 роки», – повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

Голова Офісу президента Кирило Буданов уточнив, що серед повернених полонених – 25 офіцерів. За його словами, визволити їх було «вкрай складним завданням», але Координаційному штабу це вдалося. Він також подякував за сприяння партнерам зі США та ОАЕ.

«Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – повідомили у пресслужбі Коордштабу.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими відбувся 6 березня. Тоді до України повернулися 300 захисників.