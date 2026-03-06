Про цей обмін РФ та Україна домовились під час переговорів у Женеві

У межах другого етапу обміну полоненими між Україною та Росією в п’ятницю, 6 березня, додому повернулись ще 300 українських захисників та двоє цивільних громадян. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Серед звільнених – військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ. Є ті, хто потрапив у полон у 2022 році. Усі звільнені — матроси, солдати та сержанти», – написав він.

Захисники у перші хвилини після повернення в Україну (Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського)

За даними Лубінця, найстаршому звільненому оборонцю – 60 років, наймолодшому – 26 років. Останній перебував у полоні з 2022 року.

Президент Володимир Зеленський висловив подяку Силам оборони, які поповнюють український обмінний фонд, аби повертати земляків додому.

«Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали», – написав глава держави.

Нагадаємо, за вчора та сьогодні в Україну вдалось повернути ще 500 оборонців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російського полону визволили 6922 українців.