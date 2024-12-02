Додавання нерозбавленого концентрату може негативно вплинути на роботу системи охолодження

Використання охолоджувальної рідини – важливий аспект обслуговування автомобіля, особливо в холодну пору року. Багато водіїв часто запитують про те, чи можна додавати концентрат у вже залиту охолоджувальну рідину. Експерти рекомендують дотримуватися кількох ключових правил, пише Avtosota.

На ринку представлено два основні види охолоджувальних рідин: готові до використання розчини та концентрати. Концентрат перед використанням необхідно розбавити водою, переважно дистильованою, щоб запобігти утворенню накипу в системі охолодження. Стандартне співвідношення – 1:1, але перед застосуванням обов’язково слід ознайомитися з рекомендаціями виробника, оскільки пропорції можуть змінюватись залежно від кліматичних умов та типу концентрату.

Додавання нерозбавленого концентрату може негативно вплинути на роботу системи охолодження. Занадто висока концентрація погіршує теплообмін, що може призвести до перегріву двигуна. Водночас недоліком концентрату є зниження захисту від корозії та замерзання. Тому фахівці радять завжди готувати розчин заздалегідь, навіть якщо потрібно долити невелику кількість. Наприклад, можна змішати 100 мл концентрату та 100 мл води, щоб зберегти правильні пропорції.

Перед тим як доливати рідину, слід перевірити рівень охолоджувальної рідини на холодному двигуні. Він повинен бути між відмітками MIN та MAX на розширювальному бачку. Також варто враховувати, що повна заміна рідини рекомендується кожні 2-5 років, залежно від складу та рекомендацій виробника.

Таким чином, додавати концентрат у чистому вигляді не рекомендується.