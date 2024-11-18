Під час зміни сезонів критично необхідно перевірити, чи справні гальма автомобіля

Під час їзди містом, коли часто треба зупинятися перед світлофорами, гальмівні колодки швидше стираються. Взимку те, що дороги посипані сіллю, призводить до передчасного виходу з ладу багатьох компонентів, у тому числі і гальм. Важливо вчасно перевіряти якість гальмівних магістралей, гальмівної рідини, знос колодок і дисків, стан супортів. Експерти Forum-Avto розповідають, що свідчить про те, що гальма можуть бути не в порядку, та як самостійно перевірити їх справність.

Перші ознаки несправних гальм:

кермо під час їзди тягне вліво або вправо;

одне з коліс перегрівається;

педаль натискається занадто м'яко або, навпаки, доводиться тиснути з подвоєною силою;

чути стукіт при їзді по нерівній дорозі, який зникає при гальмуванні;

гальмівний шлях став довшим;

гальма відповідають із запізненням на натискання;

педаль провалюється або вібрує;

не спрацьовує ручне гальмо.

Як самому перевірити гальма на авто

Найпростіший спосіб перевірити гальма: розженіться на вільній дорозі до 40-50 км/год і різко натисніть на гальма. Слідкуйте за машиною: її не повинно заносити в сторону.

Своїми силами можна перевірити ще деякі речі. Почніть з гальмівної рідини. Бачок повинен бути заповнений не нижче мінімальної позначки. Не має бути запаху гару.

Перевірте герметичність гальмівної системи. Натиснувши на педаль гальма кілька разів підряд, переконайтесь, що вона не провалюється: має бути опір, який збільшується з кожним натисканням. Якщо ж педаль залишається на одному рівні або стає м'якше – значить герметичність порушена. У такому випадку варто відвідати станцію технічного обслуговування.

Вчасно замінюйте гальмівні колодки. Переконайтеся, що вони не зношені: зверніть увагу на товщину фрикційної накладки. Не допускайте критичного рівня стертості. Зніміть колеса та огляньте гальмівні диски. Чи немає на них подряпин, вм'ятин та інших дефектів?

Заміряйте товщину дисків в 6-8 місцях по колу. Порівняйте з інформацією про максимальний знос від виробника.

Якщо авто має ABS – перевірте справність системи. У коректній системі при запуску двигуна значок спалахує і швидко гасне. Якщо лампочка не загоряється або не гасне - у системі є несправності.

Перевірити треба і вакуумний підсилювач. Заведіть двигун і натисніть педаль до упору. Заглушіть двигун. Якщо протягом пів хвилини педаль залишається у натиснутому положенні – все добре, але якщо починає повертатися у початкове положення – є несправність.

Не забувайте, що самостійна перевірка не може замінити професійну діагностику на спеціалізованому стенді. Тому якщо маєте сумніви щодо справності гальм – зверніться на СТО.