Від справної роботи гальм залежить життя водія, пасажирів та інших учасників руху

Гальмівна система автомобіля є одним з найважливіших компонентів безпеки на дорозі. Від справної роботи гальм залежить життя водія, пасажирів та інших учасників руху. Важливу роль відіграють гальмівні диски. «Автоцентр» розповідає, коли треба міняти гальмівні диски і чи варто їх проточувати.

Коли треба міняти гальмівні диски

Як правило, гальмівних дисків вистачає на дві заміни колодок, але це в ідеальному варіанті. При інтенсивній їзді знос дисків може стати величезний і їх не вистачить на таку заміну колодок.

Навіть якщо їздите в спокійному режимі, гальмівні диски легко «вбити». Наприклад, після інтенсивного гальмування потрапляєте в калюжу. Щиток гальмівного диска не захищає їх від води, і чавунний диск піддається різкого перепаду температур. Це призводить до викривлення робочих поверхонь диска, що позначиться биттям на кермо і гальма.

Чавун найпоширеніший матеріал для гальмівних дисків. Але при різкій зміні температури він змінює твердість, обсяг і внутрішню структуру. Існують більш стійкі аналоги — керамічні, композитні, які забезпечують кращу стабільність і гальмування, але коштують набагато більше.

Як визначити, що потрібно міняти гальмівні диски

При заміні колодок потрібно уважно оглянути поверхню диска на викривлення і наявність тріщин. Також звертаємо увагу на залишкову товщину диска — вона повинна складати не менше 50%. Після цього приймаємо рішення про заміну гальмівних дисків.

Є ще один спосіб визначити, чи потрібно міняти гальмівні диски. Зазвичай биття проявляється вібраціями на кермі, на педалі гальма і кузові. Якщо при гальмуванні відчуваєте вібрацію, то відпустіть ненадовго педаль «гальма» – якщо вібрація припинилася, значить потрібно міняти диски або їх точити.

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Варто проточувати гальмівні диски

Якщо гальмівний диск має вироблення у вигляді нерівностей на поверхні, то їх можна точити. Головне, визначити знос, щоб товщина диска дозволяла його точити. Занадто тонкі не можна точити, вони погано перенесуть теплове навантаження, що призведе до їх руйнування. Також перед проточкою перевіряють диски на ступінь корозії і величину биття.

Вартість проточки гальмівних дисків дешевша, ніж вартість нових. Якщо залишкова глибина дозволяє їх точити, то можна на цій операції заощадити. Варто враховувати, що треба проточувати обидва гальмівні диски (щоб не зміщувати гальмівний баланс) і після чого міняти гальмівні колодки на нові. Старі колодки можуть швидко «вбити» проточений гальмівний диск.