Строк автомобільної гуми – це період часу, протягом якого гума може бути безпечно та ефективно використана

Автомобільна гума є однією з найважливіших складових безпеки та комфорту під час керування автомобілем. Але час від часу кожному автомобілісту доводиться стикатися з потребою заміни гуми через вік і знос. Як правило, виробники рекомендують проводити заміну гуми через певний термін, але він має певні особливості та нюанси, пише Autopark.

Термін автомобільної гуми – це період часу, протягом якого гума може бути безпечно та ефективно використана. Зазвичай виробники вказують термін гарантії на гумі у форматі «мм/рр», де «мм» означає місяці, а «рр» – роки. Наприклад, якщо на вашій гумі зазначено «60/5», це означає, що гума може бути використана протягом п’яти років з моменту виробництва або протягом 60 місяців.

Фактори, які впливають на термін гуми

Умови зберігання і експлуатації. Гума, яка зберігається в холодних, темних і сухих умовах, зберігає свої властивості краще, ніж та, що експлуатується в агресивних погодних умовах або залишається на сонці протягом тривалого часу. Крім того, стиль водіння, дорожні умови та правильний тиск в шинах також впливають на знос і тривалість служби гуми.

Сезонність. Зимові та літні умови експлуатації суттєво впливають на термін служби автомобільної гуми. У зимовий період, коли дороги вкриті снігом і льодом, гума піддається значному навантаженню і агресивним факторам довкілля, таким як сольові розчини і температурні коливання. Це може призвести до швидкого зношування гуми та зменшення її ефективності. Влітку, при високих температурах та сухих умовах, гума також піддається певним викликам. Тривала експозиція до сонячного випромінювання та високих температур може призвести до втрати гумою гнучкості і зношування протектора. Однак, за відповідного догляду та правильної експлуатації, гума може триматися на дорозі протягом тривалого періоду.

Отже, приділяючи увагу сезонності та умовам експлуатації, водії можуть зберегти оптимальний термін служби автомобільної гуми та забезпечити безпеку під час їзди.

В умовах викликів сьогодення не кожен бізнес зміг встояти на плаву, а тим паче – продовжувати розвиватися. Відновлення після обстрілів стало справжнім випробуванням і для мережі автозаправних станцій AMIC ENERGY. Однак, попри все, компанія продовжує впевнено зростати, відновлюючи після знищення АЗК та модернізуючи вже існуючі. Від початку 2024 року мережа осучаснила торгові зали на майже 10 АЗК.

Заміна гуми: коли це потрібно

Попри те, що термін гуми вказує, коли вона втрачає свої властивості, є кілька інших сигналів, які свідчать про потребу її заміни. Зношені протектори, пошкодження гуми, викиди, нерівність в зношеності між гумами, а також є випадки деформації або вибоїн можуть бути показниками того, що гума вже втратила свою ефективність і потребує заміни. У таких випадках важливо вчасно звернутися до фахівців для перевірки та прийняття необхідних заходів.