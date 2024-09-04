Іржа на кузові або днищі автомобіля зазвичай не впливає на його функціональність на початкових стадіях, автовласники помічають проблему лише тоді, коли вона вже серйозна

Корозія на автомобілі може бути однією з найменш помітних, але найбільш небезпечних проблем. Іржа на кузові або днищі автомобіля зазвичай не впливає на його функціональність на початкових стадіях. Це часто призводить до того, що автовласники помічають проблему лише тоді, коли вона вже серйозна. Вigmir. Авто ділиться порадами, як захистити автомобіль від корозії.

Три прості способи захисту автомобіля від корозії

Очищення дренажних отворів. Дренажні отвори в автомобілі служать для відведення зайвої вологи і запобігання її накопиченню, що може призвести до корозії. Однак ці отвори можуть забиватися пилом і сміттям. Періодично перевіряйте і очищайте ці отвори. Вони зазвичай розташовані: в кутах люка, в нижніх кутах лобового скла, між лобовим склом і капотом, на порогах дверей, на кришці багажника, на задніх дверях або люках, у колісних арках.

Регулярне миття автомобіля. Мити автомобіль потрібно регулярно, особливо в зимовий і весняний періоди, коли на дорогах використовують хімічні реагенти для боротьби з ожеледицею. Ці хімічні речовини можуть пошкодити лакофарбове покриття і сприяти утворенню корозії, якщо їх не видалити з кузова та днища. Ретельне миття допоможе уникнути цих проблем.

Нанесення антикорозійного покриття. Старі автомобілі часто втрачають ефективність заводського антикорозійного покриття, а на нових моделях виробники можуть економити на цьому елементі. Тому рекомендується самостійно обробляти днище, пороги і колісні арки антикорозійними засобами, щоб забезпечити додатковий захист.