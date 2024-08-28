Запотівання скла відбувається через конденсацію, викликану різницею температур повітря всередині та зовні авто

Однією з головних умов безпечного водіння є хороша видимість. Особливо актуальним цей параметр стає в осінньо-зимовий період міжсезоння, коли темрява наступає швидко, а опади ще більше погіршують огляд. Саме в цей час вікна в автомобілі часто запотівають. Чому це відбувається і як можна вирішити цю проблему, пише Мport.

У справному автомобілі система опалення та вентиляції повинна впоратися із запотівшими вікнами за 1-2 хвилини. Якщо це не відбувається, причиною можуть бути несправності, які водій цілком здатний усунути самостійно.

Запотівання скла відбувається через конденсацію, викликану різницею температур повітря всередині та зовні авто. Це призводить до утворення конденсату на склі у вигляді дрібних крапель. Набагато інтенсивніший процес запотівання відбувається у дощову погоду.

Основні причини запотівання вікон

Велика кількість пасажирів у салоні: у замкнутому просторі, де знаходиться багато людей, скло запотіє швидше через збільшений вміст вуглекислого газу в повітрі, що видихається.

Пари алкоголю у повітрі: пари алкоголю від пасажирів можуть викликати запотівання скла, навіть якщо водій сам абсолютно тверезий.

Велика кількість вологи в салоні: мокрі речі або одяг пасажирів можуть сприяти запотіванню вікон. Зайва волога з ворсових килимків також призводить до появи «спітнілих» вікон в авто.

Несправний салонний фільтр: застарілий фільтр вентиляції може збирати вологу та частинки бруду, сприяючи запотіванню вікон.

Несправність заслінки рециркуляції: заслінка, що застрягла в системі опалення і вентиляції, швидше за все, стане причиною того, що циркуляція вологого повітря в салоні буде зупинена, а вікна запотіють.

Що зробити, щоб вікна в машині не «пітніли»

Крім несправностей, які можна усунути тільки на автосервісі, водій може впоратися із запотіванням скла самотужки, зробивши кілька простих дій: